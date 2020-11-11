От коронавируса не отмахнуться. «Союз» купил здание «Посуда Центра» и готовит его под ковидный госпиталь

9 ноября в Барнауле был подписан договор о покупке здания на пр. Ленина, 154. Его приобрела ИСК «Союз», чтобы развернуть на объекте, где раньше размещался гипермаркет «Посуда Центр», дополнительный ковидный госпиталь.

Жизненно важный проект

Решение о развертывании инфекционного госпиталя в краевой столице на базе торгового центра было принято губернатором Алтайского края Виктором Томенко в конце октября.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Решение о том, где именно появится медицинское учреждение, принимала специально созданная рабочая группа под руководством главы города Вячеслава Франка. В нее вошел и директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин, взявшийся за реализацию сложного проекта по развертыванию ковидного госпиталя.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

На экспертном совете, посвященном строительству (он прошел на базе altapress.ru 28 октября) барнаульский девелопер пояснил свою позицию:

«Я не имел морального права отказаться от такого важного для города проекта. И как только решится вопрос с объектом, я намерен обратиться к строительному сообществу. Уверен, что найду отклик в ваших сердцах».

Здание для ковидного госпиталя нашли не сразу. Как отмечается на официальном сайте Барнаула, для начала представители краевого минздрава совместно с проектировщиками, строителями, пожарной службой проверили 10 объектов.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет». Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Среди них:

ТЦ «Геомаркет»,

строящийся ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской,

рынок фермерских продуктов ВДНХ,

гипермаркет «Посуда Центр».

Строение должно было соответствовать ряду условий: быть одноэтажным, с большой площадью и иметь удобные подъездные пути.

После детального анализа каждого «подопытного» рабочая группа приняла решение в пользу гипермаркета.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«Здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает „Посуда Центр“, подходит для этого оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения», — процитировали на сайте города слова Жанны Вахловой, начальника отдела оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава Алтайского края.

Факт Общая площадь здания «Посуда Центр» 15,8 тыс. кв. м. В нем есть все необходимые коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.

Юридические тонкости

Работы по переформатированию «Посуда Центра» под ковидный госпиталь должны были стартовать 4−5 ноября. Но из-за возникшей юридической коллизии сделка по покупке объекта могла оказаться в подвешенном состоянии.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

О сути дела и разрешении ситуации altapress.ru рассказал учредитель и генеральный директор «Посуда Центра» Алексей Красовский.

Оказалось, что небольшая часть земли под зданием принадлежит дольщику — АО «Рентар». Из-за возникших сложностей сделку могли отложить минимум на месяц. Но стороны очень быстро пришли к общему соглашению.

Здание гипермаркета, как и предполагалось, передано ИСК «Союз».

«Уверен, Владимир Отмашкин, будучи опытным строителем, может в кратчайшие сроки осуществить проект по адаптации торговых площадей под госпиталь», — отметил бизнесмен.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

К слову, гендиректор «Посуда Центра» изначально был настроен оптимистично. Прекрасно понимая в какой ситуации оказались жители Алтайского края, он был намерен довести дело до конца. Для этого Алексей Красовский прибыл из Новосибирска в Барнаул.

Алексей Красовский,

генеральный директор «Посуда Центра»:

Несмотря на многомиллионные убытки, которые понесет компания из-за переезда, мы для себя приняли решение — отдаем здание для ковидного госпиталя.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«Посуда Центр» остается

На сегодняшний день все бюрократические процессы завершены. Договор подписан и заверен нотариально. На территории бывшего гипермаркета «Посуда Центра» сейчас ведутся работы по подготовке к разверыванию ковидного госпиталя.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Куда переедет ритэйлер пока сложно сказать. Ясно одно, он точно не собирается покидать Барнаул и намерен все так же радовать его жителей необходимыми в быту товарами.

«Волонтеры нам помогли подготовить товар и оборудование к переезду, но вопрос с помещением еще не решен. Будет ли это арендованные площади или какой-то другой вариант, мы еще не знаем. Это рабочие моменты, которые можно уладить. Важно, чтобы в Барнауле появилось медучреждение, которое жизненно необходимо его жителям», — пояснил гендиректор компании «Посуда Центр».

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.