Производители заявили о резком росте цен на майонез

Цены на майонез и соусы в апреле в России повысятся в среднем на 10%.

О росте цен на 5−12% заявили ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит», сообщает «Коммерсантъ».

Обоснованием повышения цен названо подорожание ключевого сырья — подсолнечного и тропического масел, а также упаковки и логистики.

При этом на Нижегородском комбинате подчеркнули, что готовящееся повышение не компенсирует рост себестоимости, а лишь поможет производителям избежать убытков, пишет News.ru.

В Минсельхозе заявили, что удержать стабильный уровень цен должны новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных.

Председатель правительства Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 9 млрд рублей, которые получат производители сахара и подсолнечного масла. Данная мера, по оценкам кабмина, позволит регулировать розничные цены на эти продукты.