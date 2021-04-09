9 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Производители заявили о резком росте цен на майонез

Цены на майонез и соусы в апреле в России повысятся в среднем на 10%.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

О росте цен на 5−12% заявили ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит», сообщает «Коммерсантъ».

Обоснованием повышения цен названо подорожание ключевого сырья — подсолнечного и тропического масел, а также упаковки и логистики.

При этом на Нижегородском комбинате подчеркнули, что готовящееся повышение не компенсирует рост себестоимости, а лишь поможет производителям избежать убытков, пишет News.ru.

В Минсельхозе заявили, что удержать стабильный уровень цен должны новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных.

Председатель правительства Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 9 млрд рублей, которые получат производители сахара и подсолнечного масла. Данная мера, по оценкам кабмина, позволит регулировать розничные цены на эти продукты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость