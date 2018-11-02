Прокси для Авито: несколько причин для покупки

Работа с виртуальной доской объявлений — это один из способов заработка в интернете. И если подойти к этому разумно, он приносит стабильный доход. Самая популярная в доска объявлений — Авито, причем не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. В русскоговорящем мире она занимает второе место по посещаемости. Здесь публикуются объявления о продаже/покупке товаров, предлагаются различные услуги, размещаются резюме и вакансии.

За что нужно платить

Новички обычно продаю несколько ненужных им вещей, тем и ограничиваются. За разовые объявления платить не нужно. Но что делать тем, у кого товар или услуга поставлены на поток, и необходимо реализовать большое их количество на постоянной основе? Кто-то видит выход в одновременном создании нескольких аккаунтов для размещения своих объявлений бесплатно.

Однако за всеми профилями сложно уследить, да и правилами сайта это запрещено, а значит существует большой риск того, что аккаунты попросту заблокируют. Чтобы этого не произошло, разумно за вполне символическую плату приобрести прокси аккаунт. Так поступают и рядовые пользователи, которые из-за нарушения правил попали в бан, и профессионалы, которым нужна регистрация большого числа аккаунтов для успешного ведения бизнеса.

Прокси: что это такое

Это специализированные сервера, используемые для подмены реального IP и отправки запросов на сервер сайта, к которому нужно подключиться. Через прокси запускается и Авито, что помогает сохранить анонимность и регистрировать столько аккаунтов, сколько этого требует дело.

Также прокси используется для автоматической работы с объявлениями через определенные программы. После настройки у владельца отпадает необходимость в постоянном отслеживании доски: софт самостоятельно регистрирует объявления, редактирует их, собирает статистику. В общем, выполняет всю рутинную работу согласно настройкам и параметрам.

Для работы на сайте объявлений нужны российские прокси IPv4, причем ранее не бывшие в употреблении. Бесплатные в этом случае не подойдут, так они в 100% случаев были забанены. Правильное решение — это приобретение чистого прокси для Авито, который в последствии окупится многократно. При грамотном использовании работа практически не потребует вашего участия, то есть созданные аккаунты не придется обслуживать, что сбережет время и, соответственно, деньги.