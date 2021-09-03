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Путин опять откровенно признался, что у него нет смартфона

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ рассказал, что у него нет смартфона. Ведущий спросил у Путина, есть ли у него мобильный, на что глава государства ответил отрицательно.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Ранее президент и его пресс-секретарь Дмитрий Песков несколько раз говорили, что российский лидер не пользуется мобильной связью.

Так, в 2018 году на заседании Совета по науке и образованию Путин говорил, что у него нет современного мобильного устройства. Таким образом он прокомментировал слова главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, что «у всех есть смартфоны».

«А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — сказал Путин.

В 2014 году Песков сообщал, что у Путина нет своего мобильного телефона и президент предпочитает использовать «другие виды связи», пишет «Росбалт».

Между тем кнопочные телефоны эксперты из «Лаборатории Касперского» «поймали» на тайной отправке платных SMS.

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