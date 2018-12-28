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Путин осовободил россиян от роуминга внутри страны

С 1 июня 2019 года в России отменяется взимание платы за национальный роуминг. Этот закон накануне подписал президент России, пишет ТАСС.

Как в отпуске остаться на связи и сэкономить на роуминге.
Как в отпуске остаться на связи и сэкономить на роуминге.
СС0.

К лету операторы мобильной связи должны установить единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России. Операторы обязаны внутри своих сетей устанавливать «одинаковые условия оказания услуг» связи для каждого абонента независимо от того, находится ли он в том субъекте РФ, где он приобрел номер, или же за его пределами.

В пояснительных материалах авторы законопроекта — депутаты Госдумы — пишут, что изначально роуминг внутри российских регионов возник из-за специального регулирования, «при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора», что приводило к издержкам. «В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным».

Тем временем сотовые операторы накануне Нового года предупредили клиентов о росте тарифов.

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