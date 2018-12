Сотовые операторы предупредили алтайских абонентов о повышении цен на связь

«МегаФон»: новые тарифы не изменятся

В «МегаФоне» рассказали, что изменение тарифов связано исключительно с увеличением НДС на 2%. Примерно на такую же величину изменятся и тарифы. Изменения не коснутся новых тарифов, выпущенных 1,5−2 месяца назад, так как они были сверстаны уже с учетом новой ставки налога.

Михаил Ивонин,

менеджер по бизнес и корпоративным коммуникациям Сибирского филиала «МегаФон»:

Мы понимаем, что увеличение стоимости всегда негативно воспринимается абонентами, поэтому руководствуемся принципом more for more (больше денег — больше услуг). Это означает, что раз уж клиенту повышается абонентская плата, то и набор включенных в его тариф услуг тоже увеличится — например, на некоторых тарифах будет увеличен объем мобильного интернета или иных услуг.

«Билайн»: изменения стоимости услуг «несущественны»

В компании «ВымпелКом» сообщили, что регулярно проводят работу по актуализации старых архивных тарифов и услуг. Оператор предлагает таким абонентам рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы.

Изменения тарифов с 1 января в том числе связаны с ростом ставки НДС и необходимостью поддержания некоторых услуг и сервисов (имеются в виду разные дополнительные опции), которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. «Изменения стоимости услуг несущественны. Наполнение и объем услуг останутся неизменными», — заверили в компании.

Tele2: цены на межгород не поменяются

В Tele2 повышение стоимости услуг связи объяснили несколькими факторами: общей инфляцией в стране, валютными колебаниями, отсутствием повышения цен долгое время.

Оператор изменил цены только на архивных тарифах. Открытые для подключения и перехода тарифы не поменялись, как и стоимость интернет-опций, междугородней связи и междугороднего роуминга. Их повышать не планируется.

МТС: комментариев нет

МТС тему повышения тарифов не комментирует. Федеральные СМИ сообщают, что компания не извещала о том, что цены изменятся.

Как узнать новую стоимость тарифа?

Узнать о том, изменился ли ваш тариф, можно в личном кабинете на сайте оператора связи. Проверьте свои SMS-сообщения — возможно, вас уведомили об изменении цен и через этот канал. Кроме этого, можно воспользоваться «горячей линией» 8−800.