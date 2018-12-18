Алтайский край вошел в 10 регионов России с самой недоступной по цене сотовой связью

Во второй половине 2018 года мобильная связь в Алтайском крае стала одной из самых дорогих в стране по соотношению тарифов со средними доходами населения. В соответствующем рейтинге регион оказался на 74 месте — то есть десятом с конца. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство Content Review.

В апреле 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, в Алтайском крае была самая недоступная сотовая связь в Сибири. Он занимал в рейтинге 69-е место, то есть 16-е с конца. Это означает, что за 8 месяцев расходы на связь у алтайских абонентов стали еще выше по отношению к их заработку.

Интересно, что средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь в России за это время подешевел на 3% - с 258,3 до 255 рублей. Причины — ценовая война между операторами в нескольких регионах и введение тарифов с безлимитным интернетом.

Сергей Половников,

руководитель Content Review:

Летом 2018 года произошло два знаковых события для рынка мобильной связи. Развязанная ценовая война заставила операторов компенсировать снижение цен в одних регионах за счет повышения в других. Запуск тарифов с безлимитным интернетом вынудил операторов пересмотреть наполнение пакетных тарифов и сегодня сложно найти тариф с пакетом менее 2 Гб, хотя год назад для минимального тарифа это была достаточно большая квота трафика.

Самая доступная связь в СФО в Томской (10 место), Иркутской (12 место) областях и республике Бурятия (13 место).

В целом по России наиболее доступная связь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (1 и 2 места) и в Москве (3 место).

Самая недоступная связь — в Чечне, Дагестане и Ингушетии (84−82 места).

Как составляется рейтинг

В расчет принимаются наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 Гб интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырех федеральных операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2.

Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения по данным Росстата. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.