Путин поручил главе ФАС обратить внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах

Президент Владимир Путин во время рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым поручил проанализировать рост тарифов в регионах, сообщает RT.

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин попросил Артемьева «обратить на это особое внимание».

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Глава правительства сообщил, что это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.