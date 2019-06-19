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19 июня
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Жизнь

Медведев подписал постановление против необоснованного роста цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Глава правительства сообщил, что это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, пишут «Известия».

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По словам Медведева, сейчас для регионов устанавливают предельные индексы роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований для превышения этих индексов.

«Далеко не все эти основании справедливы. Теперь таких оснований стало меньше», — приводит слова премьер-министра ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть возможность установить предельный размер платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи — говорится в постановлении, которое приняли по итогам «правительственного часа» с главой Минтруда Максимом Топилиным.

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