Малоимущие граждане, у которых есть огород, свободная или большая жилплощадь могут самостоятельно улучшить свое финансовое положение, поэтому не нуждаются в государственном пособии — к таким выводам пришли представители некоторых регионов в размышлениях о программе по сокращению числа бедных в стране.

О предварительных итогах первого этапа программы говорится в отчетах региональных властей, направленных в Министерство труда, пишут «Известия».

Так, в качестве одного из шагов по снижению уровня бедности предлагается скорректировать критерии нуждаемости.

В частности, чиновники Ивановской области выделили группу «ленивых» бедных — это те, кто при наличии дополнительного имущества, не умеют или не хотят им пользоваться для повышения благосостояния. Они имеют в виду продажу, сдачу в аренду жилья или использование огорода в качестве дополнительного источника питания.

В Томской области предлагают скорректировать постановление правительства о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. Так, чиновники не против добавить в список кредиты, доходы от садоводства и стоимость аренды жилья. Власти Кабардино-Балкарии и Татарстана уже внесли корректировки и теперь при назначении пособия на ребенка или оплаты проезда пенсионерам обращают внимание на имущество.

Большинство политиков согласны с тем, чтобы не оказывать поддержку «мнимым» бедным — людям с неофициальным доходом.

Предлагаемые меры вряд ли серьезно отразятся на общем уровне благосостояния людей, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, пишет ura.ru. А вариант с огородом назвал «циничным». Овощами с грядки не оплатить квитанцию за коммунальные услуги или налоги.

Ранее сообщалось, что Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть возможность установить предельный размер платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи — говорится в постановлении, которое приняли по итогам «правительственного часа» с главой Минтруда Максимом Топилиным.