Раскрыли трюк, с помощью которого нас обманывают с размерами картошки фри

Клиент KFC выложил в сеть фотографию инструкции, которой пользуются сотрудники для приготовления картошки фри. Это моментально привело к взрыву эмоций у любителей фастфуда, сообщает NYP.

В инструкции, как пояснил мужчина, сказано, что при заполнении картошки в коробку, работники общепитов не трясут ее, потому что от тряски картофель утрамбуется. Упаковку сжимают посередине, чтобы в нее мало попало продукта.

Пользователей возмутила такая экономия, по их мнению этот продукт не подорожал так сильно из-за инфляции. В комментариях так же отозвались бывшие работники общепитов, которые заявили, что их действительно просили насыпать картошку по такой же инструкции.

Ранее сообщалось, что картофель фри вызывает депрессию.

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