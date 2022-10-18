18 октября
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Здоровье

Как сохранить пользу картофеля при варке, рассказала врач

Лучше всего варить картошку в мундире и использовать минимум воды, сообщает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Горяйнова, пишет «Российская газета».

Картофель, овощи, продукты, урожай.
Картофель, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Термически обработанный картофель резко повышает уровень сахара в крови.

При долгой варке картофель теряет витамины и полезные вещества.

Опускать картофель лучше в кипящую воду и есть слегка недоваренной.

Чтобы сократить время варки, при приготовлении пюре картофель стоит нарезать маленькими кусочками.

Картофельное пюре и картофель фри могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно если наблюдается нарушения метаболизма.

Резкий скачок сахара в крови может спровоцировать обжигающего горячие блюда из картофеля.

По словам врача, запекание или варка в мундире является лучшим способом приготовления картошки.

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