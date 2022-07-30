30 июля
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Здоровье

О пользе и вреде молодого картофеля рассказал профессор

По полезным свойствам картофель нового урожая во многом превосходит прошлогодний продукт, но выбирать такую картошку стоит с осторожностью, рассказал завлабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Станислав Мальцев, сообщает радио Sputnik.

Картофель
Картофель
pexels.com

В молодом картофеле меньше крахмала и почти вдвое больше витамина С, он отлично подходит для жарки, а из прошлогоднего лучше готовить пюре.

Но в некоторых случаях именно в молодом картофеле содержатся вредные вещества.

«Есть риск повышенного содержания нитратов в раннем картофеле по сравнению со старым. В процессе хранения содержание нитратов падает процентов на 30. В молодом картофеле может быть повыше, особенно если производители стараются получить как можно более раннюю продукцию и применяют высокие дозы азотных удобрений. Но, как правило, предельно допустимая концентрация не нарушается», — предупредил эксперт.

Специалист также порекомендовал покупать молодую картошку начиная с середины августа — плоды дозреют естественным путем без применения удобрений, пишет Газета.Ru.

Ранее об опасности переедания арбуза рассказала эксперт.

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