Об опасности переедания арбуза рассказала эксперт

У арбуза высокий гликемический индекс, из-за чего в день рекомендуется съедать не более 500 граммов, что равно трем-четырем кусочкам, рассказала заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова.
Арбуз может быть десертом или перекусом. Не рекомендуется есть его на ночь из-за мочегонного эффекта.
Польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов.
Также не рекомендуется включать его в рацион при заболеваниях ЖКТ, мочекаменной болезни, сахарном диабете или индивидуальной непереносимости.
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Ранее врачи рассказали о продуктах, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы.