28 июля
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Здоровье

Об опасности переедания арбуза рассказала эксперт

Арбуз не стоит есть на ночь и детям до года, а также более четырех кусков в день. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и обменом веществ, сообщает РИА «Новости».

Арбуз.
Арбуз.
СС0

У арбуза высокий гликемический индекс, из-за чего в день рекомендуется съедать не более 500 граммов, что равно трем-четырем кусочкам, рассказала заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова.

Арбуз может быть десертом или перекусом. Не рекомендуется есть его на ночь из-за мочегонного эффекта.

Польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов.

Также не рекомендуется включать его в рацион при заболеваниях ЖКТ, мочекаменной болезни, сахарном диабете или индивидуальной непереносимости.

Также барнаульский гастроэнтеролог рассказала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться.

Ранее врачи рассказали о продуктах, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы.

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