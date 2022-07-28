Об опасности переедания арбуза рассказала эксперт

Арбуз не стоит есть на ночь и детям до года, а также более четырех кусков в день. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и обменом веществ, сообщает РИА «Новости» .

У арбуза высокий гликемический индекс, из-за чего в день рекомендуется съедать не более 500 граммов, что равно трем-четырем кусочкам, рассказала заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова.

Арбуз может быть десертом или перекусом. Не рекомендуется есть его на ночь из-за мочегонного эффекта.

Польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов.

Также не рекомендуется включать его в рацион при заболеваниях ЖКТ, мочекаменной болезни, сахарном диабете или индивидуальной непереносимости.

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