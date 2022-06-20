Вкусные и опасные. Барнаульский гастроэнтеролог рассказала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться

Летом традиционно возрастает количество пищевых отравлений. Виной тому чаще всего — немытые фрукты и ягоды. Однажды получив отравление, можно заработать серьезное заболевание и мучиться всю оставшуюся жизнь, рассказала гастроэнтеролог Диагностического центра Вероника Сущенко.

Почему овощи и фрукты должны быть сезонными

— Люди, которые следят за своим здоровьем, употребляют много овощей и фруктов. Но они всегда должны быть сезонными. Иначе есть большой риск съесть недозрелый или (если сезон подходит к концу) испорченный продукт. Поэтому арбузы и дыни нужно есть исключительно в конце августа.

Нужно обращать внимание и на внешний вид: фрукты, овощи и ягоды должны соответственно пахнуть. Лучше выбрать неказистое яблоко, чем огромное и гладкое. В последнем скорее окажется больше вредных веществ, чем полезных.

Гастроэнтеролог Вероника Неверова. ДЦАК АК.

Почему опасны овощи и фрукты

— Черешню и клубнику, которые сейчас появились на прилавках, щедро обрабатывают пестицидами. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

В арбузах и дынях много нитратов. Сами по себе эти вещества безопасны, но, попадая в организм и вступая в реакцию с желудочным соком и ферментами поджелудочной железы, превращаются в нитриты. Это яд. Всасываясь в кровь, они дают токсическую инфекцию.

Помидоры сами по себе опасны для тех, у кого есть хронический панкреатит. Они могут провоцировать чрезмерную выработку желудочного сока и таким образом чрезмерно нагружать поджелудочную железу.

Если летом чаще возникают токсикоинфекции, то зимой врачи имеют дело с псевдотуберкулезом. Его переносят грызуны. Если у них есть доступ к складам, они оставляют продукты своей жизнедеятельности на фруктах и овощах. Таким образом, человек может получить серьезное заболевание от немытой еды. Помимо общей интоксикации возникает сыпь, увеличиваются лимфоузлы и печень, страдают суставы. Может воспалиться кишечник и появиться язвенный колит.

С детьми надо проводить беседы на тему пищевого поведения. Иногда они попадают в хирургические отделения с непроходимостью, коликами, вздутием. Родители и врачи потом выясняют, что ребенок полдерева зеленых ранеток съел.

Дыня ССО

Как нужно мыть овощи и фрукты

— Есть люди, которые активно пробуют ягоды и фрукты прямо с прилавка, рискуя получить отравление. Все, что куплено, обязательно нужно мыть. Причем, лучше не просто водой, но и специальными моющими средствами или обычным мылом. Можно обдавать кипятком.

Мыть нужно и, казалось бы, безопасные — «закрытые» — овощи и фрукты. Например, мне непонятно, когда мама покупает банан, тут же у прилавка его чистит и дает ребенку. Нужно обязательно мыть и арбузы с дынями. И ни в коем случае не покупать их в нарезанном виде. Вряд ли в магазине их моют перед нарезкой.

Зелень также нужно обрабатывать перед употреблением. А с белокочанной капусты стоит снять четыре-пять листов, прежде, чем делать салат.

Вообще, стоит мыть все, что принесено из магазина, включая упаковки с майонезом и молоком, например. Вы ведь не знаете, кто брал их в руки до вас.

Арбуз СС0

Почему нельзя грызть арбузные корки

— Арбузы и дыни накапливают токсические вещества не изнутри, а снаружи. Поэтому нельзя выгрызать мякоть полностью, нужно оставить полтора-два сантиметра от корки. Тем самым, вы сведете риск отравления к минимуму.

Кому особенно опасны отравления

— Наиболее осторожными нужно быть людям с ослабленным иммунитетом, диабетом, заболеваниями почек и печени. Их организм остро реагирует на отравления.

Сейчас гастроэнтерологи никому не расписывают диету. Если раньше говорили: «У вас заболевание желчного пузыря, вот вам стол № 5», то сейчас это называется «есть согласно своей личной пищевой переносимости». Потому что кто-то не может есть определенные продукты, у кого-то сочетание продуктов вызывает ненужные реакции. Человек сам формирует свою пищевую корзину.

Остались два стола — № 6 при подагре и № 9 при сахарном диабете — эти диеты нужно четко соблюдать.

Диабет , болезнь. СС0

Сколько можно есть фруктов и овощей

— Если нет специальных диетических ограничений, то и количество фруктов и овощей не ограничивается. Конечно, лучше не объедаться до такой степени, что дышать тяжело. Кроме того, надо понимать, что польза арбузов и дынь сильно преувеличена, там мало витаминов и других веществ — это просто вода и клетчатка.

Перебор с клетчаткой тоже приводит к нежелательным последствиям — вздутию живота и повышенному газообразованию. Чтобы переварить клетчатку, кишечнику надо очень сильно постараться. Риск кишечной непроходимости при этом повышается, если не употреблять достаточное количество жидкости.

Тут надо разграничить. Если человек просто переел, и у него небольшое кишечное расстройство, достаточно выпить активированного угля, а на следующий день поесть белков, например, омлет, и молочных продуктов. И в следующий раз думать, надо ли есть ягоды ведрами.

Если же у человека тяжелая токсикоинфекция, он вряд ли вернется к употреблению этого продукта.

Кроме того, не в меру поедая овощи, фрукты и ягоды можно заработать сидром раздраженного кишечника.

Еда , кухня , готовка. pixabay.com/

Что такое синдром разраженного кишечника

— Когда человека постоянно беспокоят боли, вздутия и газы, он чаще всего не может понять, почему это происходит. Почему год назад он, можно сказать, гвозди переваривал, а сейчас стакан клубники съесть не может.

У этого явления есть и, так скажем, «непищеварительная» причина — постоянные стрессы и эмоциональные перегрузки. Связь «кишка — голова» прямая.

Есть нормальная перистальтика кишечника, он двигается и работает круглосуточно, так же как работают сердце и легкие. При стрессе организм перестает воспринимать это движение как нормальное, возникает боль, и она сопровождает человека постоянно.

Этот синдром может возникать у тех, кто любит углеводы, они очень долго перевариваются и раздражают кишечник. Бобовые, белокочанная капуста вызывают вздутие. Свежий хлеб тоже способствует раздражению. Мы любим есть горячие булочки прямо из печи, а на самом деле должны употреблять только подсушенный хлеб.

Человек может и в 20 лет перенести отравление и на всю жизнь остаться с синдромом разраженного кишечника.

Еда. unsplash.com

Как понять , что отравился

— Очень легко. У детей первые признаки могут появиться уже через полчаса. У взрослых слабость и недомогание начинают проявляться через два часа, а основные клинические проявления — в течение шести-восьми часов. Тошнота, рвота, жидкий стул, температура, озноб боли в животе — все это симптомы отравления.

Отравление возникает не сразу, потому что в пищеводе и желудке с токсичными веществами ничего не происходит. Они активируются тогда, когда попадают в кишечник.

Первая помощь самому себе в таких случаях — выпить литр воды и вызвать рвоту. Но так получается не у всех, это связано со слабым рвотным рефлексом. В таком случае можно выпить слабительное. Далее — по симптомам. Если высокая температура — 38−39С — примите жаропонижающие. И сорбенты — полисорб, смекта, активированный уголь. И как можно больше нужно пить воды, чтобы быстрее снять интоксикацию.

Если понос или рвота с кровью, температура не сбивается, давление понижается, возникла тахикардия — немедленно вызывайте «скорую помощь».