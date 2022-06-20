21 июня
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Здоровье

Врачи рассказали о продуктах, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы

Турецкие врачи пришли к выводу, что сбои в работе щитовидки могут быть вызваны неправильным питанием, есть ряд продуктов, которые противопоказаны при аутоиммунных заболеваниях, сообщает En Son Haber.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Людям с заболеваниями щитовидной железы лучше отказаться от употребления молока, крестоцветных овощей и соков из них.

Также стоит исключить из рациона любые сорта капусты и смузи с добавлением зелени.

Негативно на работу щитовидной железы влияют глютен и сахар, к сбоям в работе органа также может привести употребление сои, указывает Газета.Ru.

Абсолютно противопоказаны продукты глубокой переработки и полуфабрикаты — в них содержится большое количество вредных жиров, соли и различных добавок.

Ранее эксперт рассказала, как избежать отравления пестицидами. А барнаульский гастроэнтеролог рассказала, как есть черешню и арбузы, чтобы не отравиться.

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