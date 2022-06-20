Врачи рассказали о продуктах, которые нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы

Людям с заболеваниями щитовидной железы лучше отказаться от употребления молока, крестоцветных овощей и соков из них.
Также стоит исключить из рациона любые сорта капусты и смузи с добавлением зелени.
Негативно на работу щитовидной железы влияют глютен и сахар, к сбоям в работе органа также может привести употребление сои, указывает Газета.Ru.
Абсолютно противопоказаны продукты глубокой переработки и полуфабрикаты — в них содержится большое количество вредных жиров, соли и различных добавок.
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