Эксперт рассказала, как избежать отравления пестицидами

Потребитель не может проверить уровень вредных веществ в овощах и фруктах. Поэтому при покупке и их приготовлении следует соблюдать несколько рекомендаций. О них на радио Sputnik рассказала специалист Роспотребнадзора Ольга Фомичева.

Фомичева отметила, что продукты с пестицидами в опасных для здоровья количествах не должны попадать на прилавки.

Эксперт добавила, что в 2022 году Роспотребнадзор выявил неразрешенную «дозировку» пестицидов в четырех видах импортных фруктов: апельсинах, грушах, яблоках и грейпфрутах. По ее словам, их ввоз в Россию приостановлен.

«Поставщики продовольственного сырья растительного происхождения должны предоставлять информацию об использовании пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур, а также при фумигации помещений и тары, где хранятся продовольственные запасы», — напомнила Фомичева.

Перед покупкой необходимо требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество фруктов с овощами, сказала специалист Роспотребнадзора.

Она рекомендует не приобретать продукцию на стихийных рынках, тщательно промывать фрукты и овощи перед приготовлением, а также очищать их от кожуры и использовать термообработку.

«Пестициды потенциально токсичны для человека, степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. При попадании пестицидов в организм возможно острое или хроническое отравление», — подчеркнула Ольга Фомичева.

Накануне врач назвал ускоряющий старение вредный продукт — из-за содержания в нем большого количества красителей, кончервантов и усилителей вкуса.