Растворяется везде. Эксперт рассказала, как проверить качество кофе

Качество растворимого кофе можно проверить с помощью холодной воды, рассказала специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева пишет Sputnik.

Если при растворении кофе в холодной воде образуется осадок на дне, то это говорит о нарушении технологии при производстве или о добавлении молотых добавок, например, цикория, обжаренных зерновых культур. Все это — свидетельство низкого качества продукта.

«Качественный растворимый кофе должен полностью растворяться как в горячей, так и холодной воде», — отметила Зайцева.

Специалист советует хранить кофе в упаковке с герметичной крышкой, поскольку при высокой влажности продукт теряет свои вкусовые качества. Кофе хорошо впитывает запахи, его нужно держать подальше от пахнущих продуктов.