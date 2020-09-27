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Растворяется везде. Эксперт рассказала, как проверить качество кофе

Качество растворимого кофе можно проверить с помощью холодной воды, рассказала специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Нина Зайцева пишет Sputnik.

Кофе зерна.
Кофе зерна.
ССО

Если при растворении кофе в холодной воде образуется осадок на дне, то это говорит о нарушении технологии при производстве или о добавлении молотых добавок, например, цикория, обжаренных зерновых культур. Все это — свидетельство низкого качества продукта.

«Качественный растворимый кофе должен полностью растворяться как в горячей, так и холодной воде», — отметила Зайцева.

Специалист советует хранить кофе в упаковке с герметичной крышкой, поскольку при высокой влажности продукт теряет свои вкусовые качества. Кофе хорошо впитывает запахи, его нужно держать подальше от пахнущих продуктов.

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