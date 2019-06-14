Разбор. Что можно будет попробовать и посмотреть на фестивале «АлтайФест-2019»

В этом году фестиваль будет проходить в течение двух дней — 28 и 29 июня. Местом его проведения традиционно станет туристический комплекс «Сибирское подворье» в Смоленском районе, в 7 км от Белокурихи.
Впервые в городе-курорте проведут свой собственный гастрономический праздник — «БелокурихаФест». Он стартует 25 июня и продлится три дня.
Идею поддержали известные рестораны «Мишель», «Пивной барон», «Пятое колесо», «Трапеза», «Встреча у реки», «Бивер», «Биршале» и «Братчина». Именно в них самые первые гости фестиваля начнут знакомиться с напитками местного производства. Для посетителей заведения готовят отдельные развлекательные программы.
В нынешнем году прямо на входе «Сибирского подворья» будет установлена дегустационная зона. Каждый посетитель фестиваля сможет попробовать любимые безалкогольные напитки — минеральную воду, морсы, соки, лимонады. Организаторы смогут напоить около 1,5 тыс. человек.
В пятницу, 28 июня, на площадке «АлтайФеста» подведут итоги профессионального дегустационного конкурса качества напитков. Церемония награждения начнется в 20.00 на главной сцене.
Во второй день, 29 июня, в 20.00 там же на главной сцене стартует танцевально-игровая программа. Через час эстафету подхватит кавер-группы Los Bakeros, во главе с известным алтайским исполнителем Александром Волокитиным.
Он — участник телевизионных проектов «Песни на ТНТ», «Битва хоров», «Главная сцена», победитель конкурса «Музартерия 2015».
Организаторы отмечают, что местные артисты и раньше выступали на «АлтайФесте», в этом году решено отдать им сольную партию.
29 июня в 13.00 на фестивале стартует профессиональный конкурс среди водителей автопогрузчиков «Живая сталь». Участникам предстоит с ювелирной точностью пройти несколько испытаний. На участие уже заявилось четыре команды.
В этом году генеральными партнерами «АлтайФеста» выступают «Бочкари», «Барнаульский пивоваренный завод» и «Борихинский завод напитков». У каждого из них — отдельный павильон. Пока свои программы компании держат в строжайшем секрете. По опыту предыдущих лет понятно, что это будет нечто грандиозное.
Традиционно на все дни проведения «АлтайФеста» разворачивается большая гриль-зона. В нынешнем году только компания «Барнаульский пищевик» займет площадку порядка 400 кв. метров.
Свою продукцию представит и предприятие «Рикон» из Калманского района. Посетители «АлтайФеста» смогут отведать вкуснейших жаренный сыр этого производителя.
Красочным завершением фестиваля станет салют от компании «Бочкари». Залпы в небо дадут в 22.15.