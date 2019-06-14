Разбор. Что можно будет попробовать и посмотреть на фестивале «АлтайФест-2019»

4 Какие развлечения ждут посетителей?

Во второй день, 29 июня, в 20.00 там же на главной сцене стартует танцевально-игровая программа. Через час эстафету подхватит кавер-группы Los Bakeros, во главе с известным алтайским исполнителем Александром Волокитиным.

Он — участник телевизионных проектов «Песни на ТНТ», «Битва хоров», «Главная сцена», победитель конкурса «Музартерия 2015».

Организаторы отмечают, что местные артисты и раньше выступали на «АлтайФесте», в этом году решено отдать им сольную партию.