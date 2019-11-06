Разбор. Почему в интернете становится все меньше бесплатных фильмов от пиратов

В конце октября в России перестали работать несколько крупных пиратских сервисов по распространению фильмов и сериалов. Это было связано с тем, что в Европе заблокировали ключевые серверы, где хранился нелегальный контент. В российской компании Group-IB, которая уже семь лет борется с пиратством, уверены, что есть и другие значительные победы, которые в ближайшем будущем сведут бизнес «воров» видео на нет.

1. Почему пиратские сайты сложно победить?

Пираты постоянно видоизменяют схемы распространения нелегального контента. В период с 2012 по 2019 годы это произошло несколько раз, рассказал Андрей Бусаргин, руководитель департамента Group-IB. Например, в 2012 году они встраивали на свои площадки видео из социальных сетей и YouTube и самих подобных сайтов было чуть больше 1 тыс. штук.

В 2015 году появились группировки, которые стали распространять видео централизованно. Они предлагали владельцам сайтов встраивать готовый плеер и транслировать фильмы из единого хранилища. Рекламу в фильмы, на которой зарабатывали все участники цепочки, тоже встраивали централизованно.

Как работают сервисы с нелегальным видео. yamobi.ru Как работают сервисы с нелегальным видео. yamobi.ru

Владельцам площадок нужно было нести затраты только на их раскрутку. Количество пиратских сайтов выросло до более чем 10 тыс. штук.

В 2017 году открылись платные пиратские онлайн-кинотеатры. То есть создавались полноценные сервисы, на которых присутствовала максимально полная библиотека контента. Подписка на них стоила дешевле, чем на легальные ресурсы.

Эти два фактора и способствовали их популярности.

2. Какие меры по борьбе с пиратством принимались?

Компания Group-IB одна из немногих в России, кто оказывает услуги правообладателям по борьбе с пиратством. С 2012 года спектр ее методов значительно расширился, рассказал Андрей Бусаргин.

Все начиналось с досудебного урегулирования и общения с владельцами нелегальных площадок. Потом появилась судебная практика и первый опыт блокировки отдельных страниц и сайтов по решению суда, в том числе бессрочной.

Интернет. Компьютер. СС0.

Следующим этапом стало разрешение блокировать и «зеркала» пиратских сайтов — точные копии ресурсов, прекратить работу которых уже постановил суд.

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с пиратами Бусаргин считает работу с трафиком — в 2017 году участники отрасли подписали меморандум, по которому пиратские сайты исключаются из поисковой выдачи «Яндекса». Так как значительная часть трафика на таких площадках формируется через поисковые запросы, то их работа становится затруднительной.

3. Почему до сих пор не удалось победить всех пиратов?

Блокировки страниц и сайтов оказались не вполне эффективными, потому что сразу после решения суда пираты создавали новые с другими адресами. Разрешение блокировать «зеркала» без повторного обращения в суд, частично решило эту проблему.

Антипиратское законодательство в России до сих пор несовершенно, а злоумышленники постоянно изобретают новые способы доставки своего контента до зрителей и заработка на нем.

Культура внесения платы за контент в нашей стране только формируется — многие люди привыкли, что видео есть в свободном доступе. Поэтому они не готовы платить за него даже небольшие деньги.

Интернет. Компьютеры. СС0

4. Какие успехи есть в борьбе с пиратством?

В 2019 году пираты, которые распространяют бесплатные фильмы и сериалы в рунете, заработают 63,5 млн долларов, это на треть меньше, чем годом ранее. Таковы прогнозы Group-IB.

Это связано с инициативами по ограничению трафика на пиратские сайты и с закрытием трех крупных серверов в Нидерландах и других странах, где хранилась большая база нелегального контента.

По информации правообладателей, плеер Moonwalk, который обслуживался на этих серверах, использовали около 80% пиратских сайтов в рунете, среди них — HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн». На 50 самых популярных ресурсов заходили почти 90 млн уникальных посетителей.

Удачные примеры легализации контента на российском рынке тоже есть. К ним относится сервис «Яндекс.Музыка» — в октябре 2019 года на него было подписано 2,7 млн человек.

«Пираты Карибского моря». Кадр из фильма.

5. Как будут развивать антипиратское законодательство в России?

Правительство РФ и депутаты разработали несколько новых антипиратских законопроектов. В частности, предлагается штрафовать тех людей, которых записывают фильмы в кинотеатрах и передают их пиратам.

Меморандум об исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи предлагается сделать законом — тогда он будет распространяться не только на «Яндекс», но и на Google.

Еще одна инициатива — ввести досудебные блокировки сайтов за рекламу азартных игр и букмекеров, в последние годы она занимала значительную долю в доходах пиратов (например, реклама «Azino 777» и 1xBET).

Кроме этого процедура судебной блокировки нуждается в ускорении. Об этом рассказал Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео».

Телевизор. открытые источники ( CC0)

6. Придется ли всем платить за контент в ближайшем будущем?

Есть как оптимисты, которые верят в успех борьбы с пиратством, так и скептики — они сомневаются в скорой победе над «нелегалами».

Первые считают, что пиратский контент в Сети можно значительно ограничить. «Мы не стремимся закрыть каждый пиратский сайт в интернете, наша цель затруднить к ним доступ», — отметил Андрей Бырдин.

Вторые же уверены, что «голь на выдумку хитра», и люди в любом случае найдут способ смотреть бесплатное видео.

Семья перед телевизором. CC0

В некоторых странах мира жестко борются с нелегальным контентом. К ним относится Япония и Германия. Там наказывают как распространителей, так и тех, кто скачивает файлы. В Японии первые могут получить до 10 лет тюрьмы, а вторые штраф до 100 тыс. долларов.

В Германии штраф за единицу скачанного нелегального контента достигает 1 тыс. евро. За просмотр контента на пиратских сайтах не штрафуют.

Однако в большинстве стран мира пираты, как и в России, остаются безнаказанными.

Источник: текст подготовлен по материалам конференции «Телеком Интенсив» в Сочи, организатором которой выступила компания «Триколор». Она состоялась 30−31 октября.