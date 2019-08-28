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Потребитель

Разоблачение хвостами: официальная статистика завысила данные «поедания» рыбы

За прошлый год россияне употребили 15,6 кг рыбы на человека, что на пять килограммов ниже нормы, рекомендуемой Минздравом — такие цифры привел руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.

Красная рыба солится.
Красная рыба солится.
открытые источники (CC0)

Согласно методике расчета Росстата, потребление рыбы по итогам 2018 года составило 21,7 килограмма и включает общий вес рыбы. Однако в пищу не идет примерно 25−30% рыбы — это обрезь, плавники, чешуя, хвосты, головы и внутренности, отмечает «Интерфакс».

Объем морепродукции, предназначенной для потребления, при сложившейся технологической структуре составил 3934,5 тыс. тонн, отметил Савельев. А среднедушевое потребление рыбы в России в 2018 году составило 15,6 килограмма, пишет bfm.ru.

Это ниже нормы, которая рекомендована для здорового питания.

Общий вылов рыбы в 2018 году составил 5 млн 109,8 тыс. тонн. Экспорт (по данным Росстата) — 2 млн 236,5 тыс. тонн, импорт — 599 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в меню каждого человека обязательно нужно включать дорогостоящие мясо и рыбу, считает главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина.

Рыбу достаточно есть два раза в неделю. Этот продукт богат жирными Омега-3 кислотами, которые необходимы для нормальной работы организма.

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