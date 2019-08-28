Разоблачение хвостами: официальная статистика завысила данные «поедания» рыбы

За прошлый год россияне употребили 15,6 кг рыбы на человека, что на пять килограммов ниже нормы, рекомендуемой Минздравом — такие цифры привел руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.

Согласно методике расчета Росстата, потребление рыбы по итогам 2018 года составило 21,7 килограмма и включает общий вес рыбы. Однако в пищу не идет примерно 25−30% рыбы — это обрезь, плавники, чешуя, хвосты, головы и внутренности, отмечает «Интерфакс».

Объем морепродукции, предназначенной для потребления, при сложившейся технологической структуре составил 3934,5 тыс. тонн, отметил Савельев. А среднедушевое потребление рыбы в России в 2018 году составило 15,6 килограмма, пишет bfm.ru.

Это ниже нормы, которая рекомендована для здорового питания.

Общий вылов рыбы в 2018 году составил 5 млн 109,8 тыс. тонн. Экспорт (по данным Росстата) — 2 млн 236,5 тыс. тонн, импорт — 599 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в меню каждого человека обязательно нужно включать дорогостоящие мясо и рыбу, считает главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина.

Рыбу достаточно есть два раза в неделю. Этот продукт богат жирными Омега-3 кислотами, которые необходимы для нормальной работы организма.