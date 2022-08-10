12 августа, в канун празднования Дня строителя, в Хакасии стартуют соревнования по ультрариатлону Siberman. Единственным участником от Алтайского края в этой сложной и выматывающей гонке станет как раз представитель строительной сферы — генеральный директор завода дверей Portalle Виталий Казаков. Успешный предприниматель и общественный деятель рассказал altapress.ru, как в его жизни появился триатлон, и что с того момента изменилось.

Как начиналась спортивная жизнь

«Мое самое лучшее утро начинается с тренировки. Сразу чувствуешь себя бодро и легко. И за день успеваешь завершить все намеченные планы», — делится впечатлениями Виталий.

Почти 10 лет назад, выходя ранним утром на стадион, он даже не помышлял о масштабных свершениях в спорте. Когда силы стали крепчать, а ежедневные пробежки насчитывали уже 15, а иногда и 18 км, захотелось большего.

Сам Виталий Казаков вспоминает: первое, что попалось на глаза, стала реклама триатлонных соревнований в Интернете.

Виталий Казаков. Фабрика дверей Portalle.

В 2016 году популярный ныне бренд IronStar (российский аналог знаменитого IronMan) только-только начинал раскручивать свои старты для спортсменов-любителей, а сам триатлон для многих был в новинку. Виталий Казаков был одним из первых участников соревнований в Сочи.

Олимпийская дистанция (1,5 км — плавание, 40 км — велосипед, 10 км — бег) тогда преподнесла нашему герою важный урок веры в себя.

«После этого я стал понимать, что человеческий ресурс намного шире, чем мы думаем. Какой бы нереальной ни казалась спортивная цель, все получится, если регулярно тренироваться и держать себя в рамках определенной дисциплины», — рассказывает директор завода дверей Portalle.

Виталий Казаков. Фабрика дверей Portalle.

В 2020 году, там же, в Сочи, Виталий Казаков сделал еще одни огромный шаг вперед — преодолел триатлонную дистанцию «железный человек» на 226 км: 3,9 км плавания, 180 км велогонки, 42,2 км бега.

Сейчас за плечами спортсмена-любителя большой стартовый опыт, а в копилке — множество наград с беговых марафонов, веломногодневок и соревнований по триатлону на различных дистанциях. Но чего-то действительно экстремального нет. Пока.

Чем известна гонка в Хакасии

Siberman — особая гонка. Проходит она по уникальнейшим сибирским местам и включает в себя горные массивы Саян, степи Хакасии, и настоящую сибирскую тайгу.

Трудность испытания привлекает спортсменов со всего мира, чтобы проверить себя в сложнейшем формате триатлона. Каждый из них знает, на что идет, а в первый день это — 10 км плавания и 145 км велосипеда, во второй — уже 276 км велосипеда, в третий — 84 км бега. Всего же спортсмены преодолевают 515 км — больше, чем от Барнаула до Новосибирска и обратно.

Попасть на Siberman не так-то просто: организаторы принимают заявки только от бывалых триатлетов, за плечами у которых уже есть солидный спортивный опыт. Виталий Казаков теперь в их числе.

Виталий Казаков. Фабрика дверей Portalle.

Какие планы на будущее

На вопрос, зачем успешному предпринимателю, общественнику и семьянину, у которого, к слову, трое детей, нужен еще и спорт, он отвечает просто: чтобы развивать не только тело, но и разум.

«Уверен, что любому человеку, помимо работы, самообразования, семьи и хобби, нужно обязательно развиваться физически. Так раскрываются скрытые резервы, усиливается стрессоустойчивость, появляется активность, а страх перед неизвестным уходит», — рассказывает бизнесмен.

И добавляет, что любительский спорт — это еще и интересные люди вокруг, которые мотивируют и помогают двигаться вперед.

Виталий Казаков. Фабрика дверей Portalle.

Пару слов о будущем. Если все пройдет удачно, и гонка Siberman закончится для Виталия Казакова финишной ленточкой, он готов ставить перед собой еще более невообразимые цели.

Например, пройти полную дистанцию BalticMan Ultra Triathlon — это соревнования на выносливость протяженностью 628 км.

Адрес: г. Барнаул, Кулагина, 30

Сайт компании: portalle.ru

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