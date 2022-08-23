Reebok пересели с иглы европейского одобрения на российский рынок. Бренд спортивной одежды возвращается в Россию

О возвращении бренда спортивной одежды рассказали участники программы лояльности.
Они сообщили, что в приложении Reebok им стали приходить письма с просьбой передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Данный ретейлер приобрел Reebok в мае.
В марте Reebok приостановил розничные продажи в России. Спортивный бренд, принадлежавший Adidas, продали американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро.
Напоминаем, что Reebok выпустил рекламу с неоднозначными феминистскими слоганам: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» в 2019 году.
Это вызвало большой шквал недовольства как у пользователей, так и у предпринимателей. После компания сняла с публикации весь фотосет, а спустя несколько часов вернула, но уже без вызывающих фраз.
Ранее в Россию вернулись тапочки Crocs. Торговые точки Crocs уже открылись в столичных ТЦ «Метрополис» и «Афимолл».