23 августа
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Потребитель

Reebok пересели с иглы европейского одобрения на российский рынок. Бренд спортивной одежды возвращается в Россию

Американский бренд спортивной одежды Reebok возобновит работу в России. Точные даты неизвестны. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кроссовки Reebok.
Кроссовки Reebok.
СС0

О возвращении бренда спортивной одежды рассказали участники программы лояльности.

Они сообщили, что в приложении Reebok им стали приходить письма с просьбой передать данные российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing. Данный ретейлер приобрел Reebok в мае.

В марте Reebok приостановил розничные продажи в России. Спортивный бренд, принадлежавший Adidas, продали американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро.

Напоминаем, что Reebok выпустил рекламу с неоднозначными феминистскими слоганам: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» в 2019 году.

Это вызвало большой шквал недовольства как у пользователей, так и у предпринимателей. После компания сняла с публикации весь фотосет, а спустя несколько часов вернула, но уже без вызывающих фраз.

Ранее в Россию вернулись тапочки Crocs. Торговые точки Crocs уже открылись в столичных ТЦ «Метрополис» и «Афимолл».

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