16 мая
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Турецкий холдинг купил российское подразделение Reebok

Холдинг FLO Retailing (Турция) приобрел российское подразделение Reebok — сети спорттоваров и одежды, ссылается «Коммерсант» на осведомленные источники.

Кроссовки Reebok.
Кроссовки Reebok.
СС0

Отмечается, что сделка купли-продажи уже закрыта, и турецкой компании перешли больше 100 торговых точек Reebok.

Общую стоимость магазинов бренда, находящихся в России, оценивают примерно в 1,5 млрд рублей. Однако гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что Reebok мог продать бизнес в стране за порядка 500 млн рублей.

Издание также пишет, что FLO Retailing развивает бренды U.S., Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Reebok заявил, что приостанавливает продажи в России, 13 марта, добавляет «Лента.ру». Временно магазины закрыл и Adidas, которому в тот момент принадлежал Reebok. В этом же месяце Reebok за 2,1 млрд евро купила американская Authentic Brands Group.

Ранее эксперт рассказал, будет ли в России дефицит кофе и уйдут ли популярные кофейные бренды.

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