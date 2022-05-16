Турецкий холдинг купил российское подразделение Reebok

Отмечается, что сделка купли-продажи уже закрыта, и турецкой компании перешли больше 100 торговых точек Reebok.
Общую стоимость магазинов бренда, находящихся в России, оценивают примерно в 1,5 млрд рублей. Однако гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что Reebok мог продать бизнес в стране за порядка 500 млн рублей.
Издание также пишет, что FLO Retailing развивает бренды U.S., Polo Assn., Lumberjack и Reno.
Reebok заявил, что приостанавливает продажи в России, 13 марта, добавляет «Лента.ру». Временно магазины закрыл и Adidas, которому в тот момент принадлежал Reebok. В этом же месяце Reebok за 2,1 млрд евро купила американская Authentic Brands Group.
Ранее эксперт рассказал, будет ли в России дефицит кофе и уйдут ли популярные кофейные бренды.