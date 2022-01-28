Реорганизовать Пенсионный фонд предложили в России

Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.
Благодаря объединению административных функций также упростится получение социальных услуг.
Среди других важных изменений указывается то, что организация получит новый организационно-правовой статус — «внебюджетный фонд».
В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координацией работы нового фонда займется Минтруд, а управление будут передано наблюдательному совету, пишет Газета.Ru.
Минтруд рассчитывает уже весной внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы.
Ожидается, что реформа состоится к 2023 году.
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой уточнили, что предусмотрен переходный период, и к «реформе» ведомств относятся осторожно.