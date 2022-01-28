Реорганизовать Пенсионный фонд предложили в России

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию, которая получит название Социальный фонд, пишет « Коммерсантъ ».

Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

Благодаря объединению административных функций также упростится получение социальных услуг.

Среди других важных изменений указывается то, что организация получит новый организационно-правовой статус — «внебюджетный фонд».

В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координацией работы нового фонда займется Минтруд, а управление будут передано наблюдательному совету, пишет Газета.Ru.

Минтруд рассчитывает уже весной внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы.

Ожидается, что реформа состоится к 2023 году.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой уточнили, что предусмотрен переходный период, и к «реформе» ведомств относятся осторожно.