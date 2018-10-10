Режим ЧС: жители алтайского села три года вынуждены топить снег и пить грязную воду

«Мы топим снег, чтобы напоить животных»
В августе порошинцы обратились к депутату от «СР» Владиславу Вакаеву с просьбой посодействовать в решении проблемы с водой. Он опубликовал обращение сельчан на своей странице в Facebook.
Из обращения жителей Порошино:
С мая по июль 2015 года у нас не было холодного водоснабжения, так как водонапорная башня исчерпала свои ресурсы. Жители ул. Савиново и многие жители других улиц собрали 250 тысяч рублей на бурение новой скважины. Деньги нам обещали вернуть, но так и не вернули. Администрация села заключила договор с «Алтайской гидрогеологической экспедицией». Работу сделали некачественно, после сдачи скважины начались такие же проблемы.
Оказалось, что по договору эксплуатационная скважина должна была иметь глубину 115 метров, а фактически ее пробурили только на 80 метров, следует из обращения порошинцев.
«После бурения остались трубы, которые потом куда-то исчезли. Мы пьем грязную воду, не можем полноценно постирать вещи, полить огород. Зимой даже приходится топить снег, чтобы напоить домашних животных, помыть посуду и так далее», — рассказывают сельчане.
С 2015 по 2018 годы людям приходится складываться на новые насосы, которые постоянно сгорают. В итоге скважина полностью пришла в негодность. «Мы хотим, чтобы подрядчик доделал свою работу, а нам вернули деньги», — заявили порошинцы.
«Во всем виноваты должники»
Другая часть жителей обижается на односельчан за их жалобы. Люди говорят, что после проверки в селе прокуратура оштрафовала местный сельсовет и заставляет приводить водонапорные башни в соответствие всем нормам. На это требуются большие деньги.
«Дешевле будет закрыть наш сельсовет, чем оплачивать все эти расходы», — рассказала altapress.ru жительница села Яна Анисимкова. Девушка считает, что в случившемся больше всего виноваты должники.
«Большая часть жителей улицы Савиново годами не платят за воду, а если платят, то мизерную сумму, ведь за этим никто не следит. А отключать людей от водоснабжения сельсовет не имеет права. Отсюда и вытекают все финансовые проблемы», — говорит сельчанка.
«Скоро начнем бурить»
Altapress.ru обратился в администрацию Кытмановского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Замглавы Сергей Мокряков сообщил, что проблему решают, и для того, чтобы быстрее помочь жителям, в селе ввели режим ЧС.
Сергей Мокряков,
заместитель главы администрации Кытмановского района:
В августе мы привлекали подрядную организацию для ремонта скважины. В сентябре ее наконец отремонтировали, она неделю поработала и снова пришла в негодность. Сейчас она уже не подлежит восстановлению. Поэтому мы приняли решение бурить новую. Пригласили нового подрядчика, 9 октября будем заключать договор на оказание услуг.
По словам замглавы района, администрация согласовала свои действия с ГУ МЧС по Алтайскому краю и краевыми властями. Это должно облегчить им задачу: в условиях ЧС не требуется специальных согласований на проведение некоторых видов работ.
Как рассказали altapress.ru местные жители, на данный момент пока никакие работы не ведутся. Люди возят воду флягами с колонки.