Резкий рост спроса на услуги учителей танцев зафиксировали аналитики

В России выросло число вакансий для хореографов, следует из исследования сайта « Авито Работа ».

По итогам первого квартала 2022 года, число предложений для этих специалистов выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет Газета.Ru.

В России в целом стали более востребованы профессионалы в индустрии фитнеса и красоты, выяснили аналитики.

«К апрелю, по итогам первого квартала 2022 года, количество вакансий по стране в группе профессий „Фитнес, салоны красоты“ уже увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили исследователи.

На втором месте по популярности после преподавателей танцев оказались администраторы салонов красоты — спрос на их услуги вырос на 76%, — на третьем месте — тренеры различных программ (+70%).

Также в первую десятку самых востребованных специалистов в области фитнеса и ухода за собой вошли визажисты (+54%), массажисты (+31%), мастера по шугарингу (+26%) и маникюру (+23%), косметологи (+18%), менеджеры по продажам бьюти-услуг (+19%) и парикмахеры (+16%).

Между тем в барнаульском парке «Изумрудный» проведут экспериментальный субботник с танцами.