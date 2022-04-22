22 апреля
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Потребитель

Резкий рост спроса на услуги учителей танцев зафиксировали аналитики

В России выросло число вакансий для хореографов, следует из исследования сайта «Авито Работа».

Танго.
Танго.
CC0.

По итогам первого квартала 2022 года, число предложений для этих специалистов выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет Газета.Ru.

В России в целом стали более востребованы профессионалы в индустрии фитнеса и красоты, выяснили аналитики.

«К апрелю, по итогам первого квартала 2022 года, количество вакансий по стране в группе профессий „Фитнес, салоны красоты“ уже увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили исследователи.

На втором месте по популярности после преподавателей танцев оказались администраторы салонов красоты — спрос на их услуги вырос на 76%, — на третьем месте — тренеры различных программ (+70%).

Также в первую десятку самых востребованных специалистов в области фитнеса и ухода за собой вошли визажисты (+54%), массажисты (+31%), мастера по шугарингу (+26%) и маникюру (+23%), косметологи (+18%), менеджеры по продажам бьюти-услуг (+19%) и парикмахеры (+16%).

Между тем в барнаульском парке «Изумрудный» проведут экспериментальный субботник с танцами.

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