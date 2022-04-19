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Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» проведут экспериментальный субботник с танцами и конкурсами

23 апреля в 12:00 в парке «Изумрудный» проведут субботник. Приглашаются все неравнодушные жители города, сообщают в Telegram-канале парка.

Субботник в парке Ленинского района.
Субботник в парке Ленинского района.
Архив «Легенды жизни»

Организаторы обещают, что субботник будет веселым — с музыкой, танцами и конкурсами. Для детей устроят интересный квест.

Каждый желающий может получить бесплатный горячий чай, угощение и возможность выиграть призы.

Всех будут ждать у центрального входа. Участников субботника просят по возможности принести свои перчатки, грабли, ведра и другие принадлежности.

Также в этом году парк решил проделать эксперимент, о пользе которого говорят экологи.

«В этом году в „Изумрудном“ мы решили опробовать новую экологичную технологию. Листву мы будем убирать лишь в одной части парка — прилегающей к проспекту Комсомольскому и центральной аллее. При этом собранная листва будет перемещена в другую часть парка, где мы поместим ее в специально подготовленные выемки. Мы польем ее водой и закроем землей. Так мы получим хороший и качественный перегной, который будет использован для дальнейшего развития парка», — рассказал управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Вячеслав Вакаев.

Субботник в выходной день пройдет и в парке «Юбилейный».

Фронт работ стандартный — уборка мусора и сломанных веток. Организаторы хотят сконцентрироваться на уборке прилегающей к Пивоварке территории.

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