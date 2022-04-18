Барнаульцев зовут на интересный и содержательный субботник

Общественный совет барнаульского парка «Юбилейный» назначил даты субботников: убираться планируется в два этапа. Об этом в Telegram рассказал член общественного совета парка, руководитель «Фонда имущества Алтайского края» Владислав Вакаев.

Первый этап пройдет 22 апреля в 11:00. Туда в основном приглашают коллективы организаций города.

Второй этап запланировали на 23 апреля в 12:00. Ожидают рядовых барнаульцев, желающих поучаствовать в наведении порядка.

Фронт работ стандартный — уборка мусора и сломанных веток. Организаторы хотят сконцентрироваться на уборке прилегающей к Пивоварке территории.

«Также в планах — расчистка от кленовой поросли небольшого участка парка: хотим показать, как должен выглядеть „Юбилейный“. В общем, приглашаем всех активных горожан интересно и содержательно провести время», — призывает Вакаев.

Схема границ парка «Юбилейного». Паблик в ВК «Клуб молодых архитекторов Алтая».

Парк «Юбилейный» В Барнауле разработали макет благоустройства парка «Юбилейный». На выполнение всех работ потребуется около пяти лет. К обустройству парка приступят в 2022 году. Площадь территории составляет более 50,2 га, а поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год не представляется возможным.

А ранее на берегу Барнаулки провели уборку в рамках акции «Чистые реки Алтая». В сравнении с прошлым годом мусора оказалось меньше — собрали всего 30 мешков, и выразили надежду, что в следующем году берега Барнаулки будут еще чище, отметили в пресс-центре мэрии.