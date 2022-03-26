26 марта
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Потребитель

Резко вырос спрос на парфюмерию в России

Россияне бросились скупать парфюмерию на фоне заявлений о приостановке работы в России иностранных компаний. За первые две недели марта потребители купили продукции более чем на 10 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант».

Парфюмерия.
Парфюмерия.
CC0

За первые две недели марта россияне купили 4,6 млн единиц парфюмерии, данные приводит оператор системы маркировки ЦРПТ.

В деньгах расходы на категорию за первую половину марта достигли 10,2 млрд рублей. Продукция за месяц подорожала на 43%, до 1,3 тыс. рублей за единицу.

Ажиотажный спрос объясняют в том числе заявлениями ряда иностранных компаний о приостановке работы в России.

Это, например, LVMH (бренды Guerlain, Givenchy, Dior, Sephora и другие).

При этом источник парфюмерном рынке подчеркивает, что пока четко намерение прекратить сотрудничество не обозначил ни один производитель.

Эксперты считают, что запасов сетям хватит до мая, если по отдельным позициям не будет ажиотажа, а парфюмерно-косметический ритейл очень рентабельный и конкурентный, потому выпавшие из ассортимента линейки будут оперативно замещены.

А ранее россияне бросились покупать книги по экономике.

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