Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS.

Это связано с возможным отключением американской глобальной навигационной спутниковой системы, а также глушением сигналов GPS и спуфинг-атаками, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

<Издание ознакомилоось с копиями этого документа.>

Согласно письму, пилотам рекомендовано сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении, аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики.

Авиакомпаниям следует оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем с сигналами этой навигационной системы, пишет bfm.ru.

В письме отмечается, что экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, а также к использованию дублирующих средств воздушной навигации.

Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов вблизи от ряда районов.

Рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта, согласно которой, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS на различных этапах полетов в ряде регионов.

Речь, в частности, идет о сбоях в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин советовал не напрягаться из-за возможного отключения РФ от GPS.