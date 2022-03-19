19 марта
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Жизнь

Рогозин советует не напрягаться из-за возможного отключения РФ от GPS

США рассматривают вопрос отключения России от GPS, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

GPS. Навигация.
GPS. Навигация.
СС0

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Однако «напрягаться» из-за этого не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

Ранее известный южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке поставок в Россию.

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