Рогозин советует не напрягаться из-за возможного отключения РФ от GPS

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Однако «напрягаться» из-за этого не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

Ранее известный южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке поставок в Россию.