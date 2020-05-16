Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Всего для исследования были отобраны пельмени семи торговых марок из российских магазинов: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».
Во всех из них эксперты нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» оказалась еще и сальмонелла.
Помимо этого в ходе исследования выяснилось, что в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» меньше белка, чем указано изготовителем.
Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, пельмени нужно варить не меньше десяти минут, отметили эксперты.