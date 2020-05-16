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Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Эксперты Роскачества проверили пельмени семи торговых марок из российских магазинов. Во всех них оказалась кишечная палочка, пишет РБК.

Пельмени.
Пельмени.
Дмитрий Лямзин

Всего для исследования были отобраны пельмени семи торговых марок из российских магазинов: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».

Во всех из них эксперты нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» оказалась еще и сальмонелла.

Помимо этого в ходе исследования выяснилось, что в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» меньше белка, чем указано изготовителем.

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, пельмени нужно варить не меньше десяти минут, отметили эксперты.

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