Роскомнадзор начал замедлять скорость Twitter

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter в России, говорится на сайте ведомства.

Работа сервиса замедлится на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных компьютеров.

Ограничения связаны с наличием запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, к 10 марта Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, с детской порнографией, информацией об использовании наркотиков).