7 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Роспотребнадзор может проверить Wildberries на законность платного возврата

Роспотребнадзор может проверить Wildberries на законность платного возврата в пунктах выдачи. С соответствующей просьбой «Общественная потребительская инициатива» обратилась в ведомство, ссылаются «Известия» на письмо ОПИ.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
Wildberries.ru

Как сообщает издание, ОПИ собирается заставить маркетплейс отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу.

«Общественная потребительская инициатива» считает платный возврат незаконным.

В частности речь идет о ситуациях, когда покупателю приехал качественный товар. Но он не подошел по размеру, и человек решил его не брать.

По информации ОПИ, сейчас Wildberries требует 75−100 рублей за отказ от одной единицы качественного товара.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что маркетплейсы не могут брать деньги за возврат некачественного товара.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость