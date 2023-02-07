Роспотребнадзор может проверить Wildberries на законность платного возврата

Как сообщает издание, ОПИ собирается заставить маркетплейс отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу.
«Общественная потребительская инициатива» считает платный возврат незаконным.
В частности речь идет о ситуациях, когда покупателю приехал качественный товар. Но он не подошел по размеру, и человек решил его не брать.
По информации ОПИ, сейчас Wildberries требует 75−100 рублей за отказ от одной единицы качественного товара.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что маркетплейсы не могут брать деньги за возврат некачественного товара.
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