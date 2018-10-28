Роспотребназдор нашел кишечную палочку в барнаульских точках продаж шаурмы

В предприятиях нашли нарушения санитарных норм и требований технических регламентов. К примеру, разделочные доски и ножи не имели маркировки, в общепите не проводили оценку качества блюд и осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний.
Специалисты выявили, что сотрудники не соблюдают правила мытья и обработки посуды, оборудования и инвентаря, а также правила личной гигиены. По данным ведомства, в 20 смывах (40%) с оборудования, посуды и рук персонала обнаружили бактерии группы кишечной палочки, условно-патогенная микрофлора.
В одном предприятии не было горячей воды, бактерицидных ламп, а у персонала отсутствовали медицинские книжки с отметками о прохождении медосмотра.
После проверки два предприятия временного закрыли. По решению суда деятельность одной точки общепита остановлена на 90 суток, а материалы второго административного дела в настоящее время судом не рассмотрены. В других двух точках в отношении виновных лиц наложили штрафы на общую сумму 41 тыс. рублей.
Предприниматели должны будут устранить нарушения.