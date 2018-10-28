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Роспотребназдор нашел кишечную палочку в барнаульских точках продаж шаурмы

Специалисты Роспотребнадзора Алтайского края проверили в Барнауле четыре точки продажи шаурмы, в которых несколько жителей города пожаловались на отравления.

Шаурма.
Шаурма.
Анна Зайкова

В предприятиях нашли нарушения санитарных норм и требований технических регламентов. К примеру, разделочные доски и ножи не имели маркировки, в общепите не проводили оценку качества блюд и осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний.

Специалисты выявили, что сотрудники не соблюдают правила мытья и обработки посуды, оборудования и инвентаря, а также правила личной гигиены. По данным ведомства, в 20 смывах (40%) с оборудования, посуды и рук персонала обнаружили бактерии группы кишечной палочки, условно-патогенная микрофлора.

В одном предприятии не было горячей воды, бактерицидных ламп, а у персонала отсутствовали медицинские книжки с отметками о прохождении медосмотра.

После проверки два предприятия временного закрыли. По решению суда деятельность одной точки общепита остановлена на 90 суток, а материалы второго административного дела в настоящее время судом не рассмотрены. В других двух точках в отношении виновных лиц наложили штрафы на общую сумму 41 тыс. рублей.

Предприниматели должны будут устранить нарушения.

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