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В мэрии Барнаула прокомментировали информацию о сносе здания Речного вокзала

В мэрии Барнаула сообщили, что проекта по сносу здания Речного вокзала нет. Собственники планирует открыть там итальянский ресторан, пишут «Вести Алтай». Ранее информация о сносе здания появилась в некоторых СМИ региона.

Барнульские моряки на Речном вокзале в День ВМФ. 31 июля 2016 года
Барнульские моряки на Речном вокзале в День ВМФ. 31 июля 2016 года
Мария Шакирова

Речным вокзалом в Барнауле владеет группа компаний «Талтек». Ее основная сфера деятельности — добыча угля в Талдинском разрезе Кемеровской области, но, корпорация вкладывает средства в самые разные инвестиционные проекты.

В мэрии Барнаула отметили, что проекта по сносу Речного вокзала нет. Сейчас здание ремонтируют. В администрацию не поступало обращений ни по поводу его сноса, ни по поводу реализации на этой территории другого проекта.

Екатерина Андреева,
руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула:

Слухи о сносе Речного вокзала преувеличены. Даже если они задумают малейшую реконструкцию — убрать несколько стен или что-то пристроить, то они должны будут получить разрешение на строительство в администрации города.

Екатерина Андреева отметила, что в здании Речного вокзала собственник открывает итальянский ресторан.

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