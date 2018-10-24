В мэрии Барнаула прокомментировали информацию о сносе здания Речного вокзала

Речным вокзалом в Барнауле владеет группа компаний «Талтек». Ее основная сфера деятельности — добыча угля в Талдинском разрезе Кемеровской области, но, корпорация вкладывает средства в самые разные инвестиционные проекты.
В мэрии Барнаула отметили, что проекта по сносу Речного вокзала нет. Сейчас здание ремонтируют. В администрацию не поступало обращений ни по поводу его сноса, ни по поводу реализации на этой территории другого проекта.
Екатерина Андреева,
руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула:
Слухи о сносе Речного вокзала преувеличены. Даже если они задумают малейшую реконструкцию — убрать несколько стен или что-то пристроить, то они должны будут получить разрешение на строительство в администрации города.
Екатерина Андреева отметила, что в здании Речного вокзала собственник открывает итальянский ресторан.