16 января
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Потребитель

Россельхозбанк улучшил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей алтайских сел

Россельхозбанк обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села. В частности, его максимальная сумма увеличена с 250/300 тыс. рублей до 500/700 тыс. рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Кроме того, теперь клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда).

Посёлок.
Посёлок.
Фото: Россельхозбанк.

Потребительский кредит предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения. В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок — до 5 лет.

Минимальная ставка по всем обозначенным продуктам в РСХБ составляет от 3,25% и действует при оформлении личного страхования.

Данный кредит — целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих домохозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ и на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.

— Кредит выдается в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала действия программы жителям Алтайского края и Республики Алтай было выдано на эти цели более 320 кредитов на общую сумму порядка 72 млн рублей. Чаще всего такими кредитами пользуются жители Ребрихинского и Мамонтовского районов Алтайского края, а также Кош-Агачского и Онгудайского районов Республики Алтай. Средний размер кредита составлял 250 тыс. рублей, основная цель — ремонт жилых домов и помещений, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020−2025 гг. и направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Подробную информацию по продуктам РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении,
по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте.

АО «Россельхозбанк»

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