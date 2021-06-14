Россельхознадзор предъявил серьезные претензии «Алтайскому молочнику»

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай может запретить компании «Алтайский молочник» из Бийского района выпускать кефир и сметану, заявление ведомства распространил «Интерфакс».

По данным контролирующего органа, пробы продукции были взяты накануне в дошкольных учреждениях Барнаула.

Выяснилось, что в кефире и сметане «Алтайского молочника» присутствуют растительные жиры. Об этом сказал глава управления Андрей Миронов. Хотя на этикетке продукции не говорилось об их наличии.

«Россельхознадзор направил производителю информацию об отзыве всей партии фальсификата и проводит работу по отзыву декларации о соответствии на продукцию, что позволит запретить ее производство. Также решается вопрос о согласовании с прокуратурой проведения проверки предприятия», — сообщает «Интерфакс».

Напомним, что еще в феврале специалисты Россельхознадзора внепланово проверили молокоперерабатывающее предприятие «Алтайский молочник"и нашли тонну опасной продукции.

Тогда же проверяющие обнаружили, что на предприятии отсутствует запас необходимого сырья для выработки натуральных молочных продуктов, но зато нашлось 250 кг творога промаркированного этикеткой предприятия, которое согласно ФГИС «Меркурий», с июля 2020 года уже не работает.