Кишечная палочка и плесень. В Алтайском крае могут закрыть крупный молочный завод

В феврале специалисты Россельхознадзора внепланово проверили молокоперерабатывающее предприятие «Алтайский молочник» (Бийский район, поселок Пригородный) и нашли тонну опасной продукции.

Продукция этого предприятия поставляется в школы, больницы, родильные дома, дома престарелых, розничные магазины Алтайского края, Республики Алтай и другие регионы.

«Поводом для согласования и проведения внеплановой проверки послужили многократные нарушения ООО „Алтайский молочник“ правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, выявленные в ФГИС „Меркурий“ мониторинговой группой Управления», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Например, на предприятии отсутствует необходимого сырья для выработки натуральных молочных продуктов, нашлось 250 кг творога промаркированного этикеткой предприятия, которое согласно ФГИС «Меркурий», с июля 2020 года уже не работает.

Анализ документов показал, что часть молочного сырья поступало на предприятие без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество. Это является серьезным нарушением законодательства и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью.

Специалисты взяли пробы сливочного масла, сметаны и кефира. Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, дрожжей и плесени, а также растительных жиров.

Молоко. СС0

Всего на предприятии выявлено 950 кг некачественной и опасной продукции (кефир, снежок, сметана, молоко, молокосодержащий продукт и творог). На упаковках отсутствовала маркировка, не были указаны сроки годности.

Всю некачественную и опасную молочку изъяли из оборота и уничтожили.

«Алтайский молочник» привлекут к административной ответственности. Рассматривается вопрос о приостановлении деятельности данного предприятия, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В отношении поставщиков продолжается проверка, им тоже грозит штраф.

Ранее житель Республики Алтай нашел в сосиске местного производства металлический предмет и пожаловался в Роспотребнадзор. В итоге приостановили работу мясного цеха.