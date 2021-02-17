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Жизнь

Суд закрыл мясной цех «Деликатесов Горного Алтая» из-за повсеместной грязи

Житель Алтая нашел в сосиске местного производства металлический предмет и пожаловался в Роспотребнадзор. В итоге на производстве нашли массу нарушений и приостановили работу мясного цеха. Об этом сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

Мясо и нож.
Мясо и нож.
СС0

Речь идет о цехе по производству мясных продуктов, который принадлежит компании «Деликатесы Горного Алтая» и находится в селе Онгудай.

При проверке санитарные власти установили, что во всех производственных помещениях текущая и генеральная уборка проводится некачественно — стены, пол и потолки грязные.

Под моечными ваннами и около технологического оборудования на полу валяется мусор и все покрыто жировым налетом.

Мясной цех в Онгудае.
Мясной цех в Онгудае.
04.rospotrebnadzor.ru

Более того, поверхности используемого оборудования имеют существенные повреждения. Из-за того, что нет вентиляции, на складах-холодильниках образуется конденсат, попадающий в том числе и на пищевую продукцию.

Также оказалось, что работники не проходят медосмотр.

Сотрудники Роспотребназора вынесли решение о временной приостановке деятельности предприятия. Материалы дела передали в суд, который решил ограничить работу цеха на 10 суток.

Ранее судебные приставы на 10 суток приостановили работу барнаульской службы доставки пиццы, шаурмы и бургеров «ПиццБург».

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