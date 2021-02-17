Суд закрыл мясной цех «Деликатесов Горного Алтая» из-за повсеместной грязи

Речь идет о цехе по производству мясных продуктов, который принадлежит компании «Деликатесы Горного Алтая» и находится в селе Онгудай.
При проверке санитарные власти установили, что во всех производственных помещениях текущая и генеральная уборка проводится некачественно — стены, пол и потолки грязные.
Под моечными ваннами и около технологического оборудования на полу валяется мусор и все покрыто жировым налетом.
Более того, поверхности используемого оборудования имеют существенные повреждения. Из-за того, что нет вентиляции, на складах-холодильниках образуется конденсат, попадающий в том числе и на пищевую продукцию.
Также оказалось, что работники не проходят медосмотр.
Сотрудники Роспотребназора вынесли решение о временной приостановке деятельности предприятия. Материалы дела передали в суд, который решил ограничить работу цеха на 10 суток.
Ранее судебные приставы на 10 суток приостановили работу барнаульской службы доставки пиццы, шаурмы и бургеров «ПиццБург».