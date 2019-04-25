Россиянам могут запретить привозить из турпоездок сыры и мясные продукты

Свое предложение компании обосновали беспокойством о том, что в страну якобы могут таким образом попасть возбудители опасных болезней животных, пишут «Ведомости».

Соответствующее письмо национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, направила вице-премьеру Алексею Гордееву. В письме также предлагается усилить контроль содержимого багажа и ручной клади на российской границе.

Мясо-молочная продукция, которую привозят туристы, может быть заражена опасными болезнями животных, которые будут распространяться контактным путем или через пищевые отходы, уверены авторы письма.

Аппарат вице-премьера подтвердил получение письма и добавил, что Минсельхоз прорабатывает этот вопрос, пишет «Росбалт». При этом представители Минсельхоза и Россельхознадзора заявили, что одобряют введение подобных мер.

С 2014 года коммерческий импорт в Россию мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещен в рамках «контрсанкций». В настоящее время въезжающие в РФ могут ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения для личного пользования, если это готовая продукция в заводской упаковке.

Ранее сообщалось, что эксперты уверены, что курс на импортозамещение провалился. Россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже.