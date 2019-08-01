Россия приостановит ввоз черешни, персиков, груш и яблок из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок продукции, зараженной карантинными объектами, сообщает ТАСС.

Запрет распространяется на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву.

«Решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», — пояснили в Россельхознадзоре.

Каждый раз после того, как у очередной партии плодовых культур обнаруживалось заражение, ведомство направляло официальные ноты в Национальную службу по карантину и защите растений Китая, отметили в Россельхознадзоре.

Российские чиновники шесть раз обращались к своим китайским коллегам с предложением провести экспертные консультации и совместные инспекции. Однако реакции на это не последовало, пишет bfm.ru.

Китай является одним из крупнейших поставщиков растительной продукции в Россию.

Ранее российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в страну в III и IV кварталах 2019 года и I квартале 2020.

Инициатива Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края состоит в том, что ввоз фруктов в Россию должны разрешить только во II квартале, а пошлины на эту продукцию должны быть увеличены.