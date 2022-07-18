Россия заняла 13-е место по доступности бензина в Европе

Россия заняла 13-е место по доступности бензина в рейтинге европейских стран, передает РИА Новости .

Выяснилось, что на среднемесячную зарплату россияне могут купить примерно 1 057 литров бензина.

При этом жители Казахстана могут позволить себе 1 102 литра, а итальянцы — 966 литров.

Возглавил рейтинг Люксембург. Там средняя стоимость 95-го бензина составляет 120,8 рубля, и люди могут приобрести более 2 тыс. литров топлива.

Второе место заняла Великобритания (1 459 литров при стоимости 143,7 рубля за литр).

А гражданам Нидерландов, Германии и Ирландии на среднемесячные зарплаты доступны чуть более 1,4 тыс. литров бензина.

Завершает список Румыния, где граждане могут купить 384 литра бензина — в 5 раз меньше, чем в Люксембурге.

Ранее биржевые цены на бензин рухнули в России.