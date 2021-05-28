Россиян предупредили о росте цен на детские игрушки

Производители игрушек собираются обсудить с Минпромторгом ценообразование и возможность субсидирования, пишут «Известия». О проблемах в отрасли изданию рассказала Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По словам Цицулиной, производители игрушек предложат Минпромторгу субсидировать изготовителей сырья для своей продукции: пластика, дерева, бумаги, картона, металла и ткани. Эта мера позволит им не поднимать цену товаров.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров отмечают, что стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30−70%. Сейчас розница продает товары, которые были изготовлены в 2020 году, но уже осенью в новые игрушки могут подорожать: крупные производители заявляют о том, что собираются скорректировать цены.

Ранее в Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на сладости. Поднять цены на свою продукцию собираются компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».