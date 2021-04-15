В Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на сладости

Поднять цены на свою продукцию собираются компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».

Создатель первой компании Сергей Акульчев отметил, что в среднем стоимость товаров вырастет на 10% из-за подорожания сырья от 25% до 100%. Речь об основных ингредиентах, без которых не обойтись — муке, масле, яйцах, джемах, сахаре.

В беседе с РБК такое же мнение высказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Он пожаловался на увеличение цен не только на сырье, но даже на упаковку. И пообещал повышать цены на свою продукцию «ступенчато», чтобы не травмировать покупателя.

Между тем в Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного подорожания кондитерских изделий нет, пишет News.ru.

«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции», — отметили в министерстве.

Пончик. Сладости unsplash.com

На кондитерской фабрике «Победа» не согласны с ведомством. Там тоже признали, что себестоимость конечного продукта выросла минимум на 10%.

Ранее диетолог рассказала, какие сладости самые вредные — — изделия, сочетающие в себе сахар и трансжиры.

По словам диетолога, нежелательно покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом». Врач предостерегает и от импортных «мармеладных» конфет, имеющих яркую расцветку и напоминающих структурой резинку.