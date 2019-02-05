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Потребитель

Россиян решили избавить от «поверочного рабства» со счетчиками

Росстандарт намерен внести законопроект, освобождающий россиян от самостоятельной поверки работы счетчиков воды, тепла и газа, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
СС0.

Руководитель ведомства подчеркнул, что сегодня ситуация с поверками бытовых счетчиков «вывернута наизнанку».

По его мнению, заботы о правильности показаний должен взять на себя поставщик коммунальных услуг.

«Мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как „поверочное рабство“ — обязанность следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов», — цитирует Абрамова «Российская газета».

И с началом действия закона от россиян понадобится лишь обеспечить доступ коммунальщиков к счетчикам в своих квартирах, обращает внимание телеканал 360.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать граждан за отказ ставить газовые счетчики. Автором поправок стал глава комитета по энергетике нижней палаты Павел Завальный. Таким образом, ответственность «Газпрома» за установку счетчиков снимается.

Идею уже раскритиковал представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких. Подобные инициативы, по его мнению, сильно ударят по кошелькам и без того беднеющих россиян, пишет ura.ru.

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