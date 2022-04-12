Россиянам дали советы по защите персональных данных

Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов интервью радио Sputnik дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных.

Он призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт.

«Большинству из нас надо смириться с мыслью, что информация о том, как нас зовут, какие у нас номера телефонов, где мы живем и о многом другом, может быть доступна злоумышленникам», — заявил специалист.

По мнению Сизова, утечка такой информации не заставит людей менять местожительство или номер телефона, который используется годами. Однако некоторые данные все же стоит изменить, пишет Lenta.ru.

«В случае, если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа», — рекомендовал эксперт. Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для нанесения финансового ущерба, добавил он.

«В случаях, когда подобные базы (с украденной персональной информацией) начинают содержать данные о банковских карточках либо других банковских реквизитах, в том числе и паролях, эти вещи надо незамедлительно поменять, обратившись в кредитную организацию», — посоветовал Сизов.

Специалист также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться.

Между тем сотрудника банка в Алтайском крае поймали за разглашением данных клиентов.