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Россиянам пока не будут начислять пени за неуплату ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете начислений пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, сообщают «Известия».

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская

Правда, это лишь временные меры — указ будет работать до 1 января 2021 года. Документ пока не опубликован.

По сообщению СМИ, постановление предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт. А должникам не будут отключать доступ к услугам.

Указ был принят на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что сейчас в регионах России введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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