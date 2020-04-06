Россиянам пока не будут начислять пени за неуплату ЖКХ

Правда, это лишь временные меры — указ будет работать до 1 января 2021 года. Документ пока не опубликован.
По сообщению СМИ, постановление предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт. А должникам не будут отключать доступ к услугам.
Указ был принят на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что сейчас в регионах России введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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