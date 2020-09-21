Россиянам рассказали об основных правилах перевода денег с карты на карту

Эксперт рассказал, какие слова и выражения не стоит использовать в подписи назначения платежа, пишет «Прайм».

«Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова „дарение“ или „к празднику“. Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются», — отметил Редин.