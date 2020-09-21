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Россиянам рассказали об основных правилах перевода денег с карты на карту

Юрист, управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Редин объяснил основные правила переводов денег с карты на карту.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Эксперт рассказал, какие слова и выражения не стоит использовать в подписи назначения платежа, пишет «Прайм».

«Самым безопасным вариантом комментариев при переводе на карту будут слова „дарение“ или „к празднику“. Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются», — отметил Редин.

Сотрудники банков вручную анализируют переводы россиян и при обнаружении признаков подозрительных операций блокируют их, пишет Lenta.ru.

При этом формально перечень запрещенных к написанию слов отсутствует и не упоминается ни в одном из нормативных документов.

Ранее сообщалось, что количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось. Во втором квартале число используемых пластиковых карточек сократилось на 4,5 млн штук.

Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3% — до 190,3 млн.

Последний раз подобное снижение было только в 2015 году.

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